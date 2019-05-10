Kosova Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askerinin, çok sayıda Türk'ün yaşadığı Prizren kentinde verdiği iftara ilgi yoğundu.

Ezan ve top atışının ardından Mehmetçik de iftarını Kosovalılarla açtı.

İftara, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka ve Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Numan Baş da katıldı.

Türk askeri, Ramazan boyunca Kosova’nın pek çok kentinde iftar çadırı kuracak.

Kosova’da barış gücü bünyesinde 1999 yılından bu yana görev yapan Mehmetçik, 20 yıldır iftar çadırı kuruyor.

Kaynak: TRT Haber, AA