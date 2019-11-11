Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik, AFAD ve Devlet Su İşleri yetkilileri ile birlikte Rasulayn'da Allouk Su Tesisi'nde bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan keşifte bölgede 5 su kuyusu, 4 jeneratör bulunduğu tespit edildi. Kuyuların Rasulayn-Derbesiye-Haseke ve kırsal kesimleri beslediği belirlendi.

Şu an yarı faal durumda olan su tesisinin bakım ve onarımının kısa süre içinde tamamlanarak tam kapasite çalışması sağlanacak.

Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nde şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı.

Kaynak: TRT Haber