Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maymun çiçeği Bulgaristan'a da sıçradı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez, iki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 41 ve 44 yaşındaki iki erkeğin tanısının kesin olduğu duyuruldu.
Açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen söz konusu iki kişinin başkent Sofya'da farklı hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.
Bu kişilerin daha önce İspanya ve İngiltere'yi ziyaret ettiğini aktaran yetkililer, hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Etiketler: Maymun Çiçeği Bulgaristan
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