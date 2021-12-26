Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e ulaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Geçtiğimiz ay Manş Denizi'nde tekne faciasında hayatını kaybeden 16 göçmenin cenazesi Irak'ın Erbil kentinde ailelerine teslim edildi.
24 Kasım'da İngiltere'ye gitmeye çalışan bir göçmen botu Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi’nde battı, 27 kişi hayatını kaybetti.
Faciada hayatını kaybeden Iraklı 16 göçmenin cenazesi bir ay sonra Erbil’e ulaştı.
Cenazeler bugün ailelerine teslim edildi.
Son bir yıl içerisinde 28 bin kişinin IKBY bölgesinden Avrupa’ya göç ettiği ifade ediliyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Irak
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