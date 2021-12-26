24 Kasım'da İngiltere'ye gitmeye çalışan bir göçmen botu Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi’nde battı, 27 kişi hayatını kaybetti.



Faciada hayatını kaybeden Iraklı 16 göçmenin cenazesi bir ay sonra Erbil’e ulaştı.

Cenazeler bugün ailelerine teslim edildi.



Son bir yıl içerisinde 28 bin kişinin IKBY bölgesinden Avrupa’ya göç ettiği ifade ediliyor.