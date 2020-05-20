İtalyan Avvenire ve İngiliz The Guardian gazetelerinde yer alan haberlerde, nisanda Malta kara sularına yaklaşan göçmen botunun Malta Silahlı Kuvvetlerine (AFM) ait bot tarafından geri çevrildiği ve İtalya’ya doğru yönlendirildiği iddia edildi.

Haberde, AFM’nin 101 kişi taşıyan göçmen botuna, benzin, yer bulma cihazı (gps) ve yeni motor gibi teknik destek verdiği ve bir an önce Avrupa’ya gitmeleri yönünde tehditte bulunduğu ileri sürüldü.

Söz konusu göçmenlerden biri İtalya’nın Pozzallo limanına ulaşmalarının ardından Guardian’a yaptığı açıklamada, "Bize gelip Malta’da koronavirüs nedeniyle herkesin hasta olduğunu, bizi alamayacaklarını çünkü Malta’nın küçük bir ada olduğunu söylediler. Bize kırmızı can yeleği, yeni bir motor, benzin verip İtalya yönünü gösterdiler. Ardından silahlarını gösterip size 30 dakika veriyoruz dediler." ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin görüntüler, Akdeniz’in orta kesiminde göçmen arama kurtarma faaliyetlerine de katılan sivil toplum kuruluşları tarafından da paylaşılırken, "Alarm Phone" isimli Twitter'daki yardım hesabı ise olayın 11 Nisan’da yaşandığını, göçmenlerin 12 Nisan’da Pozzallo limanına ulaştığını yazdı. Alarm Phone ayrıca, AFM botunun, denizdeki göçmenleri kurtarmak yerine onların yanında tehlikeli manevralar yaptığını savundu.

AFM'den üst düzey bir yetkili, Malta’nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta'ya yaptığı açıklamada, "Eğer bot acil tehlike altında değilse onların kuzeye olan yolculuğunu kolaylaştırmaya yönelik mevzuatta bir boşluk var. Eğer bot tehlike altındaysa tabii ki onu içeri almalısınız. Ama devam etmek isterlerse Avrupa ana karasına gitmek konusunda özgürler." dedi.

Aynı yetkili, bu uygulamanın 2000’lerin başında ortaya çıkan bu düzensiz göç krizinde zaman zaman başvurulan bir yöntem olduğunu söyledi. Gazetenin haberinde, hükümetten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmediği de bildirildi.

Malta, yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa’ya sıçramasının ardından AB’den düzensiz göç konusunda dayanışma görmediğini savunuyor. Malta, son olarak AB'nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonuna verdiği mali ve askeri desteği çekme kararını Brüksel'e bildirmişti.