Galizia cinayetine ilişkin soruşturmanın, kasım ayında kabinesindeki isimlere kadar genişlemesi sonucu ortaya çıkan siyasi baskıyla ocak ayında istifa edeceğini daha önce açıklayan Muscat, Başbakan ve parti lideri olarak, cuma akşamı son kez İşçi Partisi Kongresine hitap etti.

Liderliğinin ilk gününden bu yana birlik çağrısında bulunduğunu hatırlatan Muscat, partililerden bundan sonra da hiçbir bölünmeye izin vermemelerini istedi.

Muscat, istifa gerekçesini açıklarken, "Nefretin üstesinden gelmek için istifa kararı aldım. Kendi yaptığım ve başkalarının yaptığı hatalar için özür dileyen ilk kişi benim." dedi.

Ülkede kasım ayında gazeteci Galizia suikasti soruşturmasına ilişkin yoğun protestoların ardından görevinden ayrılmak durumunda kalan Muscat, "Caruana Galizia cinayeti, benim görev süremin en büyük pişmanlığı olarak kalmaya devam edecek. Onun yazdıkları beni incitti ancak, ailesinin yaşadığıyla kıyaslanamaz." diye konuştu.

Muscat, gelecekte de birey olarak insan hakları için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Muscat'ın açıklamalarına, İşçi Partisi’nin en büyük rakibi anamuhalefetteki Milliyetçi Parti’den "Muscat, gerçeküstü konuşmalarıyla halkı aldatmaya devam ediyor" tepkisi geldi.

Yeni lider Pazar günü belli olacak

İşçi Partisi, 2008’de muhalefetteyken parti liderliğine seçilen Muscat, 2013 yılında partisini iktidara taşımıştı. Muscat, 2008'den bu yana girdiği 10 seçimden zaferle çıkmayı başarmıştı.

Muscat sonrası dönem için parti liderini belirlemek üzere 17 bini aşkın İşçi Partisi kongre üyesi cumartesi günü oy kullanacak. Yeni liderin pazar gününün ilk saatlerinde belli olması bekleniyor.

Parti liderliği için Başbakan Yardımcısı Chris Fearne ile milletvekili Robert Abela’nın isimleri öne çıkıyor. Parti liderliğini kazanacak isim, İşçi Parti’nin parlamentoda çoğunluğu elinde tutması sebebiyle Başbakanlık koltuğuna da oturacak.

Kaynak: AA