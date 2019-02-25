Akdeniz’de yer alan ada ülkesi Malta’da hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgarın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle denizdeki balıklar karaya vurdu. Adada yaşayanların sahillere vuran balıkları ellerindeki poşetlere doldurduğu görüldü.

Ağaçlar söküldü, uçak ve otobüs seferleri iptal oldu

Fırtına ağaçları yerlerinden sökerken, duvarların yıkılmasına ve elektrik kesintisine yol açtı. Fırtına tarım arazilerine de zarar verirken, onlarca uçuş ve otobüs seferleri de iptal oldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dev dalgalar ve rüzgar nedeniyle yaralanan olmadığı ancak maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: İHA