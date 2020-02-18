Başbakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, cuma günü Mopti bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetlerinin bölgede başlattıkları operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Diğer yandan Mali basınında saldırıda aralarında 5 hamile kadının da olduğu en az 48 kişinin yaşamını yitirdiği, halkın korkuyla köylerini terk ettikleri ileri sürüldü.