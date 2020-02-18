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Mali'de Fulani köyüne saldırı: 31 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mali'nin orta kesiminde Fulanilere ait Ogossagou köyüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı açıklandı.
Başbakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, cuma günü Mopti bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetlerinin bölgede başlattıkları operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Diğer yandan Mali basınında saldırıda aralarında 5 hamile kadının da olduğu en az 48 kişinin yaşamını yitirdiği, halkın korkuyla köylerini terk ettikleri ileri sürüldü.
Etiketler: Mali fulani köyü silahlı saldırı OgossagouSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 04:39
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