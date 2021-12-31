Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 05:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mali'de bombalı saldırı: 8 asker hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti. 12 askerin de yaralandığı saldırıda 31 saldırgan öldürüldü.
Ülkenin kuzeybatısında Nara kasabasındaki askeri birliğe el yapımı bomba ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 asker hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.
En az 31 saldırganın öldürüldüğü olayı sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda, terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
Etiketler: Afrika Terör Saldırısı
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