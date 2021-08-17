Mali ordusundan yapılan açıklamada, Menaka havaalanı yakınlarında yola döşenen el yapımı patlayıcının, askerleri taşıyan araç geçerken infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı kaydedildi. .

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.