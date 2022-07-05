Mali’de Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu mayına çarptı. Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado, MINUSMA’ya ait lojistik konvoyunun Tessalit köyü ile Gao kenti arasındaki yolda mayına çarptığını ifade etti.

BM Barış Gücü’nden 2 asker kayatını kaybederken, 5’i de ağır yaralandı.

Salgado, hayatını kaybeden askerlerin Mısır uyruklu olduğunu açıklarken, saldırı bölgesine acil müdahale ekipleri sevk edildiğini ve yaralıların tahliye edildiğini belirtti.

MINUSMA’nın uluslararası hukuka göre bir savaş suçu teşkil edebilecek bu saldırıyı şiddetle kınadığını aktaran Salgado, terörist grupların ve el yapımı patlayıcılar ile misyonun operasyonlarını baltalamak, barış ve istikrara dönüşü engellemek için sık sık kullandığına dikkat çekti.