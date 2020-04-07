Resmi haber ajansı Amap'ın haberine göre, Sevare ordugahında terör operasyonları kapsamında eğitim tatbikatı yapan askeri helikopter düştü.

Kazada, helikopterdeki 2 askeri pilot yaşamını yitirdi.

Mopti Valisi General Abdoulaye Cisse, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılacağını belirten Cisse, pilotların ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana şiddetli ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne olduğundan bu bölgelerde büyük bir askeri varlık bulunuyor.