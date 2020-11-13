Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Malezya, Dağlık Karabağ'da askeri çatışmaları sonlandırmak üzere Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan barış anlaşmasını olumu karşılamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ateşkesin sağlanmasında Rusya'nın çabalarının da takdir edildiği belirtilerek, "Malezya, ilgili tarafların ateşkes anlaşmasını sürdürmesi ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye devam etmesi yönündeki uluslararası çağrılara destek vermektedir" denildi.

Malezya-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu, geçen ayki açıklamasında, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alan saldırılarını kınamıştı.

Malezyalı sivil toplum kuruluşları da Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını kınayarak bölgede ateşkes çağrısı yapmıştı.