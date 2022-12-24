Ülke basınındaki haberlere göre, yetkililerin Terengganu ve Kelantan eyaletlerindeki vatandaşları binaları tahliye etmeleri konusunda uyarmasının ardından 72 binden fazla kişi evlerini boşalttı.

Acil servis yetkilileri, Terengganu'da yaşanan toprak kaymaları ve sellerde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı, kurtarma çalışmaları için gönüllü itfaiye ekibi ve yardımcı itfaiye görevlileri dahil olmak üzere 18 bin 53 kişiyi görevlendirdi.

Helikopter ve insansız hava araçları da ciddi şekilde etkilenen bölgeler için seferber edildi.

Sulama ve Drenaj Dairesi (DID), 18 Aralık'ta Kelantan’daki yağış miktarının 1967’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, hükümetin Ulusal Afet Yönetimi Ajansına 400 milyon ringiti (yaklaşık 90 milyon dolar) tahsis edildiği açıklamasında bulundu.