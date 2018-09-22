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Malezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Malezya'da metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı. 19'u ağır 33 kişi de tedavi altında.

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Malezyada sahte içkiden ölenlerin sayısı 29a yükseldi

Straittimes'ın haberine göre, Malezya Sağlık Bakanlığı, ülkede son iki haftada 18'i Selangor'da, 9'u Kuala Lumpur'da, 2'si Perak'ta olmak üzere 29 kişinin sahte içkiden yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Bakanlığın, metil alkol zehirlenmesiyle ilgili sağlık kuruluşlarından bugüne kadar 76 bildirim aldığı, 19'u ağır 33 kişinin sahte içki nedeniyle tedavi altında olduğu belirtildi.

Yürütülen soruşturmada 10 kişinin gözaltına alındığı, sahte içki yaptığından şüphelenilen mekanlara operasyonlar düzenlendiği kaydedildi. 

Kaynak: AA

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