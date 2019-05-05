Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un simgelerinden kabul edilen Sultan Abdul Samed Camisi de ilk teravih için doldu.

Teravih namazına Suudi Arabistan'dan gelen Dr. Turki al-Miman imamlık etti.

Namazın ardından cemaat, ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesi için dua etti.

Malezya Başbakanı Mahathir'den ramazan mesajı

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Oruç tutmayı, karakterimizi şekillendirmek için önemli bir ibadet olarak kabul ederiz. Çünkü oruç bize İslam'ın yasakladığı şeylere karşı kendimizi kontrol etmeyi öğretir" ifadesini kullandı.

Mahathir, Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Malezya halkının ve tüm İslam aleminin ramazanını tebrik etti. Oruç tutanlara israftan kaçınma ve ramazan vesilesiyle eksiklerini giderme çağrısında bulunan Mahathir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ayda bizler genellikle ramazan pazarlarına gideriz. İftar için alışveriş yaparken kendimizi kontrol etmeli ve paramızı israf etmemeliyiz. Oruç tutmayı, karakterimizi şekillendirmek için önemli bir ibadet olarak kabul ederiz. Çünkü oruç bize İslam'ın yasakladığı şeylere karşı kendimizi kontrol etmeyi öğretir."

Kaynak: AA