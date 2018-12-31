Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in, liderliğini yaptığı Birleşik Malay Yerli Partisinin (BERSATU) Putrajaya kentinde düzenlenen yıllık olağan toplantısında, 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde partisinin ve dahil olduğu Umut İttifakı (PH) koalisyonunun zaferine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İttifakın kazanacağına hiç kimsenin ihtimal vermediğini söyleyen Mahathir, "Son ana kadar kazanacağımızdan emindim. Allah'a hamdolsun ki kazandık" ifadelerini kullandı.

Mahathir, partisinin içinde bir sonraki genel seçime kadar başbakanlığı bırakmamasına dair taleplere de değinerek "Bu konuda hepimizin feragat etmesi gerekiyor, benim de öyle. Şartları kabul etmem gerekiyordu çünkü benim başbakan olmam değil, Necip Rezak'ı devirmek önemliydi. Mücadelemiz bu yöndeydi. Hırsızlar yönetiminden kurtulmak için başka yapacağımız bir şey yoktu" diye konuştu.

Mahathir, zamanı geldiğinde başbakanlığı Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim'e devredeceğini yineledi ve bunu yapmanın, iktidar koalisyonunu sağlam tutmak için gerekli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA