Haber Giriş: Kaynak: AA
Malavi'de maske takmayanlar gözaltına alındı
[Fotoğraf: Depo Photos]
Güney Afrika ülkelerinden Malavi'de, maske takmayan 145 kişi gözaltına alındı.
Malavi Polis Sözcü Yardımcısı Thomeck Nyaude, başkent Lilongwe'de COVID-19 yasaklarına uymayan 145 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Nyaude, yakalananlardan 118'ine para cezası verildiğini, diğerlerinin 3 ay cezaevinde kalacağını söyledi.
Ülkede toplu etkinliklere 50 kişiyi geçmemesi kaydıyla izin verildiğini hatırlatan Nyaude, restoran ve barların açılmaması konusunda uyarı yaptı.
Sağlık Bakanlığı, ülkede COVID-19 vakalarının arttığı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 912 COVID-19 vakası görüldü, 153 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri Güney Afrika ülkesi MalaviSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 02:39
Sıradaki Haber
Abbas ve Heniyye: İsrail-BAE anlaşmasını reddediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz