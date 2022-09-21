İran'da Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesine tepkiler büyüyor. Birleşmiş Milletler, olayı kınadı, bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

İranlı yetkililerin, kadının doğal yollarla öldüğü yönündeki açıklaması da hatırlatıldı.

"Mahsa Amini'nin trajik ölümü, işkence ve kötü muamele iddiaları, bağımsız bir yetkili makam tarafından derhal, tarafsız ve etkili bir şekilde soruşturulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Mahsa Amini, 13 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da, ahlak polisleri tarafından gözaltına alındı.

Ailesi ile birlikte otomobilde bulunan kadının, baş örtüsünü istenildiği gibi takmadığı iddia edildi.

Gözaltında gördüğü işkence sonrası hastaneye kaldırılan genç kadın, 3 gün komada kaldı ve geçen hafta cuma günü hayatını kaybetti.

Yerel basın: 3 kişi öldü

Tahran ve Meşhed, protestoların merkezi oldu. Yerel basında, protestolarda 3 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Protestolar sırasında başından vurulan 10 yaşında bir çocuk da hastanede tedavi altına alındı.

