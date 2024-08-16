Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 16.08.2024 10:33

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki tarihi konuşması, dünya basınında geniş yer buldu. Konuşma, Amerikan Washington Post, İngiliz The Guardian, Fransız Le Monde'da manşetlere taşındı. Haberlerde, Abbas'ın Türkiye'ye teşekkürüne vurgu yapıldı, "Hayatım pahasına da olsa Gazze'ye gideceğim" sözlerine dikkat çekildi.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında
[Fotograf: AA]

Filistin Lideri Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması tüm dünyada yakından izlendi.

Satır başları dış basında geniş yer buldu.

Amerikan Washington Post gazetesi, Abbas'ın Türk halkına desteği için teşekkür etmesini sayfalarına taşıdı; “Filistin Lideri Abbas, Gazze’ye gitme sözü verdi” başlığı kullanıldı.

"Bedeli hayatım olsa bile gideceğim. Benim hayatım, bizim hayatlarımız, Gazze'de ölen herhangi bir çocuğun hayatından daha değerli değil" sözlerine dikkat çekildi.

Mahmud Abbas: Barışa giden yol Filistin'den başlar ve Filistin'le biter
Mahmud Abbas: Barışa giden yol Filistin'den başlar ve Filistin'le biter

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşu da Abbas'ın konuşmasına geniş yer verdi.

Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkına desteğinde ilkeli ve cesur tutumu için teşekkür etmesine vurgu yapıldı.

İngiliz The Guardian gazetesi de, Abbas'ın Gazze kararına atıfta bulundu; “Filistin liderliğinden diğer kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitmeye karar verdim” sözlerine vurgu yapıldı.

Fransız Le Monde, Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayakta alkışlandığını yazdı; "Zafer ya da şehitlik" sözlerine yer verildi.

Çin Devlet Televizyonu CCTV ve Dubai merkezli El Arabiya, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Meclis'teki özel oturumda konuştuğunu duyurdu, Gazze'ye gideceğine ilişkin açıklamasına dikkat çekildi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Abbas’ın “Topraklarımızı parçalayacak hiçbir çözümü kabul etmiyoruz” sözlerini başlığa çekti; "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” ifadesine yer verdi.

Suudi Arabistan haber ajansı, Abbas'ın konuşmasını, "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla verdi.

Mısır haber ajansı MENA da Abbas'ın hitabını, "Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz" başlığıyla aktardı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze İsrail Mahmud Abbas TBMM
Sıradaki Haber
Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması Arap basınında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Gelibolu Tarihi Alanı'nda yangından zarar gören bölge doğal görünümüne kavuşturulacak
13:08
Çorum’da otomobille çarpışan işçi servisi, tıra çarptı: 14 yaralı
13:01
Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
12:48
Pakistan'da 3 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi
12:45
Katliamcı İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 1 ölü
12:24
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 sanduka ve bir şahide gün yüzüne çıkarıldı
Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 sanduka ve bir şahide gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ