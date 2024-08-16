Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında

Filistin Lideri Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması tüm dünyada yakından izlendi.

Satır başları dış basında geniş yer buldu.

Amerikan Washington Post gazetesi, Abbas'ın Türk halkına desteği için teşekkür etmesini sayfalarına taşıdı; “Filistin Lideri Abbas, Gazze’ye gitme sözü verdi” başlığı kullanıldı.

"Bedeli hayatım olsa bile gideceğim. Benim hayatım, bizim hayatlarımız, Gazze'de ölen herhangi bir çocuğun hayatından daha değerli değil" sözlerine dikkat çekildi.

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşu da Abbas'ın konuşmasına geniş yer verdi.

Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkına desteğinde ilkeli ve cesur tutumu için teşekkür etmesine vurgu yapıldı.

İngiliz The Guardian gazetesi de, Abbas'ın Gazze kararına atıfta bulundu; “Filistin liderliğinden diğer kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitmeye karar verdim” sözlerine vurgu yapıldı.

Fransız Le Monde, Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayakta alkışlandığını yazdı; "Zafer ya da şehitlik" sözlerine yer verildi.

Çin Devlet Televizyonu CCTV ve Dubai merkezli El Arabiya, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Meclis'teki özel oturumda konuştuğunu duyurdu, Gazze'ye gideceğine ilişkin açıklamasına dikkat çekildi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Abbas’ın “Topraklarımızı parçalayacak hiçbir çözümü kabul etmiyoruz” sözlerini başlığa çekti; "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” ifadesine yer verdi.

Suudi Arabistan haber ajansı, Abbas'ın konuşmasını, "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla verdi.

Mısır haber ajansı MENA da Abbas'ın hitabını, "Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz" başlığıyla aktardı.