Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’ya saldırılarına ilişkin değerlendirme yaptı.

İsrail’in Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere karşı amansız bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Abbas, “Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da halkımıza yönelik gerçekleştirilen barbarca saldırganlığı durdurmak için tüm çabamızı sürdürüyoruz. İsrail saldırganlığı tüm sınırları aştı. Böylece tüm uluslararası hukuku ve örfü ayaklar altına aldı” dedi.

"Kudüs’ün çağrısı tüm dünyayı birleştiriyor"

İsrail’in saldırılarının Filistin halkının ulusal birliğinin önemini artırdığına vurgu yapan Abbas, bu ulusal birliğin Filistin halkının savunulması için şart olduğunu söyledi.

Abbas, ABD ve İsrail’e hitaben, “Bardak taştı artık! Gidin başımızdan. Yakamızı bırakın artık. Vatanımızdan çıkmayacağız, gözünüze bir diken gibi batmaya devam edeceğiz" dedi.

Filistin yönetimi olarak ABD ile iletişim halinde olduklarına vurgu yapan Abbas, “Kudüs, Arap ve İslam’ın olarak kalacaktır. Kudüs’ün çağrısı tüm dünyayı birleştiriyor. Kudüs kırmızı çizgidir, Kudüs özgürlüğüne kavuşmadan barış olmaz” dedi.

65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.