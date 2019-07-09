Nicolas Maduro, başkent Karakas'ta, Hintli barış elçisi ve ruhani lider Shankar ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Bachelet'ın raporunu ağır sözlerle eleştirdi.
Maduro "Rapor, yalanlar, manipülasyonlar, yanlış bilgilerle dolu" dedi.
Muhalefet ile yeni tur görüşmeler öncesi açıklanan raporu, "emperyalist güçlerin müdahalesi" olarak tanımladı.
Maduro, görüşmelerde iyi niyet ile hareket edildiğinde bu tür müdahalelerin Venezuela'ya zarar vermesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Kaynak: AP