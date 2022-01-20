Ukrayna-Rusya gerilimine dair açıklama yapan Macron, Rusya ile diyaloğun gerekli olduğunun altını çizerek, "Manipülasyonlara ve müdahalelere karşı dürüst ve talepkar diyalog olmalı." dedi.

"Almanya ile Normandiya formatı kapsamında Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulmaya çalışıyoruz." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın gelecek haftalarda yeni "istikrar ve güvenlik" stratejisi belirlemesi ve bunu Rusya'ya önermesi gerektiğini söyledi.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel ile geçen aylarda Rusya ile diyaloğun gerekliliğini savunduklarını ancak diğer Avrupa ülkelerinin buna yanaşmadığını söyleyen Macron, petrol ve gaz konusunda Rusya'ya karşı bağımsız olmadıklarını belirtti.

AP'nin Fransız milletvekillerinden Macron'a eleştiri

Diğer yandan, ilgili oturumda söz alan AP'nin Fransız milletvekilleri Yannick Jadot, François-Xavier Bellamy, Nicolas Bay, Jordan Bardella ve Manuel Bompard Macron'un politikalarını eleştirdi.

Bardella, "Sayın Cumhurbaşkanı, Fransa'da sonuna kadar (toplumu) böldüğünüz halde Avrupa'da birleştirici olduğunuzu nasıl iddia edebilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Macron'un politikalarını eleştiren Bardella, onun cumhurbaşkanlığı döneminin birle sınırlandırılması gerektiğini savundu.