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Macron'dan Doğu Akdeniz için Türkçe mesaj
[Fotoğraf: AA]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'e ilişkin, "Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik; iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım" ifadesini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından ilk kez Türkçe paylaşımda bulunarak, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.
Emmanuel Macron, şunları kaydetti:
"Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik; iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim."
24-25 Eylül'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de Doğu Akdeniz'in de gündem maddeleri arasında yer alacağı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi düzenlenecek.
Geçen hafta Korsika'nın başkenti Ajaccio'da AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi gerçekleştirilmişti.
Etiketler: Yunanistan fransa Emmanuel Macron doğu akdenizSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 12:59
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