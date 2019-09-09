2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa-Arnavutluk karşılaşması öncesi bir skandala imza atıldı.

Arnavutluk yerine önce Andorra, ardından da Ermenistan milli marşı çalındı.

Kriz, stadyumdaki spikerin Arnavutluk yerine Ermenistan'dan özür dilemesiyle daha da büyüdü.

Yaşanan skandalın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Arnavutluk'tan özür diledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya paylaşımında Macron'un kendisinden "skandal hata" için özür dilediğini açıkladı. Macron'un yapılanı "kabul edilemez bir hata" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Arnavutluk Başbakanı, özrünü yayımlaması için Fransız cumhurbaşkanının kendisinden talepte bulunduğunu da söyledi.

Kaynak: TRT Haber