Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Macron: Türkiye önemli bir müttefik
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, France 5'e Avrupa Birliği'ndeki göç sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin göç sorunu konusunda önemli bir müttefik olduğuna değinerek, AB ülkelerine Türkiye ile birlikte çalışma çağrısı yaptı.
Fransız televizyon kanalı France 5 kanalına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB ülkelerini "Türkiye kapılarını açarsa Avrupa'ya gelen 3 milyon mülteciniz olur." sözleriyle uyardı.
Türkiye'nin göç sorunu konusunda önemli bir müttefik olduğunu söyledi.
Türkiye ile diyalog çağrısı
NATO üyesi ve önemli bir ticaret ortağı olan Türkiye ile diyaloğun gerekli olduğuna vurgu yaptı.
Macron, AB'nin Türkiye'ye "Artık sizinle çalışmayız, müzakere yok" demesi durumunda Türkiye'nin bir gecede sınır kapılarını açabileceğini söyledi.
AB'nin bir anda 3 milyon mülteci sorunuyla başbaşa kalabileceğine dikkat çekti.
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa Düzensiz Göçmenler
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