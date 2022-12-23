Macron, Lübnan'ın önde gelen gazetelerden aralarında en-Nehar'ın da bulunduğu 3 medya kuruluşuna röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresinin 31 Ekim'de dolduğu için bir süredir cumhurbaşkanı olmayan Lübnan'da, yöneticilerinin çoktan değiştirilmiş olması gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı, "Lübnan'ın sorunu, halkın sorunlarını çözmek ve bunu nasıl yapacağını bilmeyenleri göndermektir." ifadesini kullandı.

Macron, Lübnan'da adaylığını açıklamasa da gelecek dönemdeki cumhurbaşkanı adaylarından biri olabileceği konuşulan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'a ilişkin soruya kişisel olduğu gerekçesiyle cevap vermek istemediğini belirterek, arkasında bir strateji veya bir plan yoksa isimlerin öneminin olmadığı yorumunu yaptı.

Macron'dan Lübnan için alternatif çözüm önerisi

"Beni (asıl) ilgilendiren Lübnan ve Lübnanlılardır. Sırtlarında yaşayanlar değil." değerlendirmesinde bulunan Macron, ülkede gençlerin kitlesel göçünün önüne geçilmediğini ileri sürerek tepki gösterdi.

Macron, Lübnan'a yönelik amacının politik baskılara ödün vermeyen alternatif bir çözüm politikasının oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda malına mal katan, hiç gitmek istemeyen ve şantaj yapanlara karşı boyun eğilmemesi gerekir." yorumunu yaptı.

Salı günü Ürdün'de düzenlenen Irak Bölgesel Konferansı'na benzer bir formatın gelecek haftalarda Lübnan için yapılmasına çalışacağını aktaran Macron, Lübnan, Suriye ve çevre ülkelerdeki sorunların, bölgesel etkisi göz önüne alındığında İran'ın da dahil olduğu bir müzakere çerçevesinde çözülebileceğine inandığını dile getirdi.

Lübnan, yeni cumhurbaşkanını seçemiyor

Lübnan'da 6 yıl cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Mişel Avn'ın görev süresi 31 Ekim'de sona ermişti.

Mecliste son olarak 14. cumhurbaşkanını seçmek için 15 Aralık'ta düzenlenen 10. oturumda da hiçbir aday yeterli oyu alamamıştı.

Cumhurbaşkanı adaylarında "Hristiyan olma" şartının arandığı ülkede, siyasi partiler arasında uzlaşıya varılamaması nedeniyle yeni cumhurbaşkanı seçilemiyor.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

Avn'la beraber Lübnan'ın Fransızlardan bağımsızlığını kazandığı 1943'ten bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğu 4. defa boş kalıyor.