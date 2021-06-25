Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de yaptığı basın toplantısında konuştu.

Paris ile Ankara arasındaki gerilimin son haftalarda düştüğünü söyleyen Macron, bununla birlikte Türkiye ile yeniden ortak çalışma içine gireceklerini de ifade etti.

AB Zirvesi'nde 'Türkiye' kararı

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin en önemli başlıklarından biri de Türkiye'ydi. Birlik, Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'yi desteklenmeye devam edeceğini açıkladı.

Türkiye'deki Suriyeliler için 2024 sonuna kadar 3 milyar avro ayrılmasına karar verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen göçmenlerle ilgili yükün büyük çoğunluğunun bu bölgede olduğunu hatırlatarak sığınmacıları ve ev sahiplerini desteklemenin Avrupa'nın çıkarına olduğunun altını çizdi.