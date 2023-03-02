Macaristan Ulusal Meclisinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Peter Sztaray, iki ülkenin 1995'ten beri NATO'yla yakın bir ortaklık kurduğunu ve birçok ortak programa katıldığını dile getirerek, iki ülkenin NATO üyeliğinin Macaristan'ın dış ve güvenlik politikasına katkı sağlayacağını kaydetti.

İsveç ve Finlandiya'nın sık sık Macaristan'ı haksız yere eleştirdiğine dikkati çeken Sztaray, hükümetin, Macaristan Ulusal Meclisinin bu iki ülkeye görüşme yapması için heyet yollama kararını desteklediğini aktardı.

Sztaray, Macar hükümetinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğini belirterek, ülkesinin NATO üyeliğini çok ciddiye aldığını ve özellikle de son 5 yılda Macar ordusunun modernizasyonu için önemli adımlar attıklarını sözlerine ekledi.

Parlamentodaki muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) milletvekili Agnes Vadai, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla NATO'nun doğu kanadının ve Macaristan'ın güvenliğinin güçleneceğini savundu.

Hükümeti, iki ülkenin NATO üyeliğiyle ilgili yavaş hareket etmekle suçlayan Vadai, İsveç ve Finlandiya'nın Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle uzun süredir sürdürdüğü tarafsızlık politikasından vazgeçmek zorunda kaldığını belirtti.

Jobbik Partisi milletvekili Koloman Brenner, partisinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının dünyanın küresel güvenlik politikasını değiştirdiğine işaret eden Brenner, 1945'ten bugüne kadar hiçbir ülkenin kendi komşusuna tanklarla saldırarak, her türlü uluslararası anlaşmayı çiğneyerek, sivil halka karşı savaş suçu işlemediğini ifade etti.

Brenner ayrıca, Macar hükümetinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumunun Macaristan'ın ulusal çıkarlarına zara verdiğini savundu.

Aşırı sağcı Mi Hazank partisi milletvekili Elöd Novak ise, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin dünya savaşına yönelik bir adım olduğu gerekçesiyle karşı çıktıklarını ve Macaristan'ın veto hakkını kullanması gerektiğini savundu.

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'ya heyet yollama kararı almıştı

Macaristan'da hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Grup Başkanı Mate Kocsis, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, partisinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bölünmüş durumda olduğunu ve Ulusal Meclis Başkanı'ndan iki ülkeye heyet yollaması için talepte bulunduğunu açıklamıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini şahsen desteklediğini ama partisi Fidesz'in bazı milletvekillerinin söz konusu iki ülkeyi "Macaristan hakkında gerçek dışı iddiaları yaydıkları gerekçesiyle" desteklemek istemediğini aktarmıştı.

Orban ayrıca, "Eğer İsveç ve Finlandiya, Macaristan'ın adil olmasını ve NATO üyeliğine katkıda bulunmasını istiyorsa o zaman bu ülkeler de aynı adımları atmalı ve Macaristan hakkında gerçek dışı iddialar yaymamalılar" demişti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ise bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğini, Macaristan Ulusal Meclisinin de en kısa sürede doğru kararı vereceğine inandığını söyledi.