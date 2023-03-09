Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın ülkesi aleyhinde gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu ve bunun müttefiklik ruhuna uymadığını belirterek Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç ve Finlandiya parlamento üyeleriyle görüşmek üzere heyet yolladığını kaydetti.

Gulyas, "İki ülke Macaristan ile aynı ittifakta, Avrupa Birliği'nde bulunmasına rağmen ülkemiz hakkında yalanlar uydurdular." dedi.

Hükümetin gelecek hafta Macaristan Parlamentosunun bu iki ülkeye yolladığı heyeti dinledikten sonra NATO üyeliği konusunda karar vereceğini söyleyen Gulyas, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğini vurguladı.

Gulyas, Macaristan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağı iddiasıyla ilgili ise hükümetin henüz herhangi bir karar almadığını söyledi.

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'ya heyet yollama kararı almıştı

Macaristan'da hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Grup Başkanı Mate Kocsis, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, partisinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bölünmüş durumda olduğunu ve Ulusal Meclis Başkanı'ndan iki ülkeye heyet yollaması için talepte bulunduğunu açıklamıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini şahsen desteklediğini ama partisi Fidesz'in bazı milletvekillerinin söz konusu iki ülkeyi "Macaristan hakkında gerçek dışı iddiaları yaydıkları gerekçesiyle" desteklemek istemediğini belirtmişti.

Orban ayrıca, "Eğer İsveç ve Finlandiya, Macaristan'ın adil olmasını ve NATO üyeliğine katkıda bulunmasını istiyorsa o zaman bu ülkeler de aynı adımları atmalı ve Macaristan hakkında gerçek dışı iddialar yaymamalılar." ifadesini kullanmıştı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ise 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğini, Macaristan Ulusal Meclisinin de en kısa sürede doğru kararı vereceğine inandığını söylemişti.