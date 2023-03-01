Novak, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macar Parlamentosunun İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini bugün görüşmeye başlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Novak, "Bazıları bunu karar verilmesi kolay, teknik bir durum olarak düşünüyor ama öyle değil. Bu, ciddi sonuçları olan ve karmaşık bir karar olduğu için dikkatle değerlendirilmeli. Benim duruşum net, mevcut durumda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı doğru. Parlamentonun en kısa sürede akıllıca bir karar vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'ya heyet yollama kararı almıştı

Macaristan'da hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Grup Başkanı Mate Kocsis, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, partisinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bölünmüş durumda olduğunu ve Ulusal Meclis Başkanı'ndan iki ülkeye heyet yollaması için talepte bulunduğunu açıklamıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini şahsen desteklediğini ama partisi Fidesz'in bazı milletvekillerinin söz konusu iki ülkeyi "Macaristan hakkında gerçek dışı iddiaları yaydıkları gerekçesiyle" desteklemek istemediğini söylemişti.

Orban ayrıca, "Eğer İsveç ve Finlandiya, Macaristan'ın adil olmasını ve NATO üyeliğine katkıda bulunmasını istiyorsa o zaman bu ülkeler de aynı adımları atmalı ve Macaristan hakkında gerçek dışı iddialar yaymamalılar" demişti.