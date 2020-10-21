Haber Giriş: Kaynak: İHA
Macaristan Adalet Bakanı Varga COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, evde karantinaya girdi.
Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Hafif semptomları olduğunu belirten Bakan Varga, “Bugün itibarıyla ailemle evde karantinadayım, evden çalışıyorum ve hükümet toplantısına katılamayacağım” ifadelerini kullandı.
Macaristan'da son 24 saatte 989 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 48 bin 757'ye yükseldi. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1211 olarak açıklandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 01:56
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