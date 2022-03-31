Çocuklar oyunlarını sığınakta oynuyorlar. Yetişkinler ise onlara savaşın soğuk yüzünü hissettirmemeye çalışıyor.

Ukrayna'nın Lviv kentinde 1 buçuk ay öncesine kadar, küçük yaştaki çocuklara okul öncesi kurs hizmeti veren eğitim merkezi artık bir sığınak. Orada yaşayanlar ise ülkenin doğusunda savaştan kaçan Ukraynalılar. Çoğunluğu yaşlılar, kadınlar ve çocuklardan oluşuyor.

Sığınakta kalan mülteciler zaman zaman güzel havayı fırsat bilip parkalara sokaklara çıkıyor. Ancak çalan sirenler mutluluklarının kısa sürmesine neden oluyor.

Tek göz odada yaşam mücadelesi veriyorlar



Sığınaktakiler arasında Donbas’tan gelen de var, Kiev’i terk edenler de…

Tek göz odada oğulları, gelinleri ve torunlarıyla yer yataklarını paylaşan bu aile, her şeye rağmen hayatta kaldıklarına şükrediyor.

"Çocuklar yaşananların farkında"

Eşi öldükten sonra zorlu yaşam koşullarına tek başına göğüs germek zorunda kalan 2 çocuklu bir genç anne, Kiev’e bağlı Jitomir’de yaşarken, milyonlarca Ukranalı gibi, hayatlarının savaşla birlikte alt üst olduğunu anlattı.



“ Operasyonun ilk günü bomba sesleri duymaya başladık. Korktum ve ayrılmaya karar verdim. Ülkeyi terk edecektim ama yaşlı bir babam var. Onu yalnız bırakamam. O yüzden Lviv’de bekliyorum hala. Çocuklarım yaşananların farkında. Onların moralini her ne kadar yüksek tutmaya çalışsam da, bunun bir savaş olduğunu biliyorlar. “

Bir abla kardeş ise başkent Kiev’den kaçarak Lviv'e sığındı. Kentte kilise, okul, metro ve apartmanların kazan daireleri dahi sığınaklara dönüştürülmüş durumda...

Haber: Murat Can Öztürk

