Lübnan Sağlık Bakanı Cemil Cabak , başkent Beyrut'taki makamında düzenlediği basın toplantısında, 13 gündür ülkede hayatı felç eden gösterilerin sağlık hizmetlerine yönelik etkileri hakkında bilgi verdi.

Göstericiler tarafından yolların trafiğe kapatılması ve nakliye araçlarına saldırılar sebebiyle çoğu hastane ve eczanelerde ilaçların tükenmeye başladığını aktaran Cabak, bankaların da kapalı olması nedeniyle ödemelerin yapılamadığı ve ithal edilen ilaçların gümrüklerde bekletildiğini belirtti.

Yolların kapalı olmasından dolayı çalışanların işe gidemediği ve Lübnan'daki ilaç fabrikalarının da hizmet veremediği bilgisini paylaşan Cabak, "Lübnan'da durumun bu şekilde devam etmesi halinde sosyal ve tıbbi bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Sağlık hizmetlerinde zor bir aşamada olduklarına dikkati çeken Cabak, mevcut durumdan ötürü devlet yetkililerin tümün sorumlu olduğunu savundu.

Doktorların da görev yaptıkları hastanelere ulaşma konusunda ciddi zorluklar çektiğini dile getiren Cabak, bazı bölgelerde göstericilerin ücret karşılığında vatandaşların geçişlerine izin verdiğini öne sürdü.

Öte yandan Lübnan yerel basının ilgili makamlara dayandırarak aktardığı haberlerde, ülkedek i yakıt ve buğday stoklarının vatandaşın 20 günlük ihtiyacını karşılamayacak durumda olduğu aktarıldı.

Yakıtın tükenmesi sebebiyle Lübnan'ın kuzeyindeki bazı istasyonlar hizmet dışı kalırken, esnafın iletişim ve gıda maddelerine zam yaptığı görüldü.

Göstericiler "yol kapatma" eylemine devam ediyor

Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki 30 üyeli kabinenin istifası ve bunun yerine teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet talebiyle protestolarını sürdüren Lübnanlılar, ülke genelinde hayatı durma noktasına getiren yolları kapatma eylemlerini sürdürüyor.

Gösterilerin başladığı günden beri banka ve okullar başta olmak üzere kamu kurumları ile özel sektörün büyük oranda hizmet veremediği Lübnan'da, yolları kapatarak insanların şehir içi ve şehirler arası hareketini ciddi anlamda engelleyen eylemciler ile söz konusu yolları açmaya çalışan ordu birlikleri arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın evi önünde toplanan protestocular, seslerini duyurmak üzere hükümet yetkililerin evleri önünde eylemlerine devam edecekleri mesajı veriyor.

Ülke genelinde yol kapatmanın yanı sıra yürüyüşler ve meydanlarda kit lesel gösteriler düzenleyen eylemciler, yönetimdeki tüm siyasi partileri yolsuzlukla suçlayan sloganlar atıyor.

Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bir reform paketini Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı. Hariri, 2020 bütçesinin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı.

Meydanları dolduran büyük kalabalıklar ise hükümetin söz konusu reform paketine rağmen eylemlerine son vermeye yanaşmadı.

Kaynak: AA