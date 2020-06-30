Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ordu Lübnan'ın içinden geçtiği zor ekonomik şartlar nedeniyle görev başındaki askerlerin yemeklerini etsiz servis edecek.

Haberde, askeri kurumun da mevcut krizden etkilendiğine dikkat çekildi.

Lübnan'da et krizi de kapıda

Kasaplar ve Canlı Hayvan Tüccarları Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsada rekor seviyede değer kaybetmesi ve ithalat için piyasada doların bulunmamasına işaret edildi.

Karaborsadaki kur üzerinden ithal edilen etin Merkez Bankasının sabit tuttuğu düşük kurdan satılamayacağına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Canlı hayvan ve et ithalatı dolarla yapılıyor ancak dolar, bankalarda bulunmadığı gibi döviz bürolarında yok denilecek sevideye. Vatandaş ve esnafın bankalardaki paraları ise ithalat kredisi olarak kullanılmayacak rakamlar haline gelmiş durumda.

Dolayısıyla ya bankalardaki paralarımızı verin veya diğer bazı ürünler gibi et ithalatını sübvanse edin. Bunun dışında önümüzdeki tek seçenek kepenk indirmek olur."

Açıklamada, Başbakan Hassan Diyab'a vatandaşa ve sektöre karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar bugün 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem gördü.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, birkaç aydan beri yükselişe geçen karaborsadaki kurda ise bugün 84 dolara denk geliyor.

Temel gıda maddelerinin çoğunlukla karaborsadaki kur odaklı ithalata dayalı olması nedeniyle alım gücünün düştüğü Lübnan'da, 15 bin Lübnan lirasından satılan dana etinin kilogramı 36 bin, koyun etinin kilogramı ise 30 binden, 50 bin liranın üzerine çıktı.