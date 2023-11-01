Lübnan, İsrail'i, fosfor bombası kullandığı gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine şikayet edecek

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlerdeki Lübnan misyonuna; BM Güvenlik Konseyine "İsrail'in Lübnan'a karşı defalarca yaptığı saldırılarda beyaz fosfor kullanmasını ve Lübnan'daki ormanları ve ağaçlık alanları kasıtlı olarak yakmasını kınamak" üzere bir şikayette bulunması talimatı verdiğini bildirdi.

Dün Lübnan'ın güneyindeki Şeyh Zeyn bölgesinde İsrail saldırısı sonucu çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye yönlendirilmişti.

Lübnan'ın güneyi, yaklaşık 3 haftadır İsrail ordusu ile Hizbullah ve ülkede bulunan Filistinli gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.