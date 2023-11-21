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Dünya
AA 21.11.2023 17:20

Lübnan: İsrail gazetecileri öldürerek uluslararası sözleşmeleri hiçe saydı

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Mekari, İsrail'in gazetecileri hedef alarak uluslararası sözleşmeleri hiçe saydığını belirtti.

Lübnan: İsrail gazetecileri öldürerek uluslararası sözleşmeleri hiçe saydı

Mekari, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda Al Mayadeen TV bünyesinde çalışan iki gazetecinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in "Dünya Televizyon Günü"nde Al Mayadeen ekibine saldırı düzenlediğini belirten Mekari, İsrail'in uluslararası sözleşmeleri hiçe saydığını vurguladı.

Bakan Mekari İsrail'in saldırılarında hiçbir ayrım gözetmediğini kaydetti.

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa beldesi yakınlarına düzenlediği hava saldırısı sonucu gazeteciler Farah Ömer ve Rabih el-Mamari hayatını kaybetmişti.

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