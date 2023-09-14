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Dünya
AA 14.09.2023 00:06

Lübnan hava sahasında alçak uçuş yapan İsrail jetleri paniğe neden oldu

Lübnan hava sahasında alçak uçuş yapan ve İsrail'e ait olduğu iddia edilen jetler vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Lübnan hava sahasında alçak uçuş yapan İsrail jetleri paniğe neden oldu
[Fotograf: AA]

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre İsrail jetleri, Suriye'de Esed rejiminin denetimindeki bölgelere hava saldırısı düzenlemek için akşam saatlerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Toplamda 8 adet olduğu belirtilen İsrail savaş uçakları, Suriye sınırına yakın bir konumda yer alan kuzeydeki Trablusşam kentinde sorti yaptı.

Alçak uçuş yapan jetlerin yüksek sesi Trablusşam halkının sokağa çıkması ve paniğe kapılmasına yol açtı.

Öte yandan bazı haber kanalları İsrail'in Suriye'deki Tartus Limanı'nı hedef aldığını aktardı.

Lübnan'ın hava savunma sistemi veya jetlerin uçuşunu engelleyecek bir hava gücü olmaması nedeniyle İsrail, Suriye'deki hedefleri Lübnan hava sahasını kullanarak gerçekleştiriyor.

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