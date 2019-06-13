Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, Fransa'nın Alpes-Côte d'Azur (Fransız Rivierası) bölgesi Meclis Başkanı Renaud Muselier ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Suriyeli ve Filistinli mülteciler konusunun ele alındığı görüşmede Avn, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini söyleyerek Filistinlilerin vatandaşlığa alınması yönündeki her türlü adımı da reddettiklerini ifade etti.

"Suriye krizi uzun yıllar sürebilir. Bu nedenle bu krizin siyasi olarak çözüme kavuşmasını bekleyemeyiz." diyen Avn, Lübnan'ın, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri yönündeki isteğinin anlayışla karşılanması gerektiğini kaydetti.

Muselier de ülkesinin Lübnan ile olan güçlü ilişkilerine dikkati çekerek Lübnan'daki istikrar ve ekonomik canlılığı desteklemek için Beyrut yönetiminin yanında olduklarını ifade etti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA