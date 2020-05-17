Haber Giriş: Kaynak: İHA
Los Angeles’ta yangın çıkan binada patlama: 11 itfaiyeci yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
ABD’nin Los Angeles kentinde yangın çıkan bir binada meydana gelen patlama sonucu 11 itfaiyeci yaralandı.
ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde akşam saatlerinde yangın çıkan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından alevler itfaiye aracına ve çevredeki binalara sıçradı.
Olayda yangına müdahale eden 11 itfaiye erinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralanan itfaiyecilerden 3’ünün durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.
Yaklaşık 230 itfaiye erinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: yaralı yangın patlama Los Angeles itfaiyeSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 15:17
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