Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Long March'ın 404'üncü görevi: Tianhui-4 uydusu fırlatıldı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Çin "Tianhui-04" uydusunu başarıyla fırlattı. Fırlatma "Uzun Yürüyüş" roket serisinin 404'üncü görevi oldu.
Çin'de Şinhua haber ajansının verdiği bilgilere göre "Tianhui-04" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketi ile ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.
Fırlatma Pekin saatiyle 19.13’te gerçekleşti ve planlanan yörüngeye girdi.
Söz konusu fırlatmanın "Uzun Yürüyüş" roket serisinin 404'üncü görevi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Hollanda ABD'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz