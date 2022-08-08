Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Londra'nın güneyinde bir evde patlama oldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da gaz patlaması sonucu çöken binada bulunan 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
İngiliz İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, şehrin güneyindeki Thornton Heath semtinde bir evde patlama olduğu ve olayda bir çocuğun öldüğü duyuruldu.
Açıklamada, itfaiye görevlerinin evin yıkıntılarından 4 kişiyi kurtardığı kaydedildi.
4 itfaiye aracı ve 40 itfaiye çalışanının müdahale ettiği olayda bölgedeki çok sayıda evin zarar gördüğü aktarılarak, olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi.
Öte yandan Sky News, semt sakinlerinin son iki haftadır ağır gaz kokusu aldıklarını söylediğini aktardı.
Etiketler: İngiltere
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