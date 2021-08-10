Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: France 24
Londra’daki Tower Bridge açık kaldı, trafik birbirine girdi
İngiltere'nin başkenti Londra'da kentin sembollerinden olan Tower Bridge köprüsünün kolları, teknik bir arıza nedeniyle havada asılı kaldı. Köprünün kullanılamaması sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi.
Londra'daki Tower Bridge, uzun bir yelkenli gemi geçişi sırasında açıldı.
Kolları havada duran köprü gemi geçişinin ardından kapatılmak istendi ama olmadı.
Teknik bir arıza nedeniyle köprü tekrar kapatılamayınca trafik sıkıştı.
Londra siluetinin önemli bir parçası olan köprü, Square Mile finans bölgesini Thames Nehri boyunca Southwark'a bağlıyor.
Köprünün kapanmasıyla her iki tarafında uzun kuyruklar oluştu.
Arıza nedeni araştırılıyor
Köprü ancak bir gün sonra Salı günü erken saatlerde hizmete girdi.
Köprü bu yıl ikinci kez sıkıştı. Yetkililer köprüdeki arızanın nedenini araştırıyor.
Köprüyü yöneten City of London Corporation'ın bir sözcüsü, soruşturmaların sürdüğünü ancak hatanın nedeninin bilinmediğini söyledi.
Etiketler: Trafik
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