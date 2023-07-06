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Dünya
AA 06.07.2023 18:05

Londra'da otomobil ilkokul binasına çarptı: 1 çocuk öldü

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Wimbledon'da otomobilin ilkokul binasına çarpması sonucu 8 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Londra'da otomobil ilkokul binasına çarptı: 1 çocuk öldü
[Fotograf: AFP]

İngiliz polisi, Camp Yolu'nda otomobilin ilkokul binasına çarptığı ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekiplerinin bölgeye ulaştığını açıkladı.

Londra İtfaiyesi de olayın ardından bölgeye ekipler ve kurtarma araçlarının gönderildiğini, Londra Ambulans Servisi bir dizi acil müdahale ekibinin yönlendirildiğini duyurdu.

8 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Polisin açıklamasında, olayın ardından yaralanan 8 yaşındaki bir çocuğunun yaşamını yitirdiğini kaydedildi.

Açıklamada, 40'lı yaşlardaki sürücünün ise "tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtildi.

Londra Ambulans Servisinde Baş Sağlık Görevlisi John Martin de yaptığı açıklamada, 16 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini, 10 kişinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Olayın terörle bağlantılı olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kazanın meydana geldiği ilkokulda 4 ila 11 yaşındaki kız çocukları eğitim görüyor.

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