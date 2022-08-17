Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentin merkezindeki London Bridge istasyonunun yakınında büyük bir yangın çıktı.

Yaklaşık 70 itfaiyeci yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel saatle sabah 09.20’de yangın bildirimini alan itfaiye, olay yeri yakınındaki London Bridge metro istasyonunu boşaltarak kullanıma kapattı.

[Fotoğraf: Reuters]

Binalar tahliye edildi

Yangının çıkış nedenine ve olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bazı binalar tahliye edilirken yoğun duman nedeniyle bölgede yaşayanların pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaları tavsiye edildi.