Dünya
Londra'da Johnson protestosu14 Aralık 2019 Cumartesi 03:01 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 03:10
İngiltere'nin başkenti Londra'da sandıktan zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson'ı protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
[Fotoğraf: AP]
İngiltere'de erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson ve partisi protesto edildi.
Londra'daki 300 kadar gösterici, başbakanlık konutundan parlamento binasına yürüdü.
Johnson'ın ırkçı ve İslam karşıtı olduğunu söyleyen göstericiler "Mülteciler Hoşgeldiniz" sloganı attı.
Seçim sonucunu protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Kaynak: TRT Haber