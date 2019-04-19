İngiltere'nin başkenti Londra’da çevreci grupların protestoları 5. gününe girdi.

Pasif direniş gösteren göstericiler, oturma eylemi yaptı, aralarında kendini yere yapıştıranlar veya diğer eylemcilere zincirleyenler oldu.

Yaklaşık 600 kişi tutuklandı

Haftabaşından beri süregelen gösterlerde yaklaşık 600 kişi tutuklandı.

Ana yolları ve kavşakları kapatan göstericiler, hükümetin iklim değişikliğine karşı acilen adım atmasını bekliyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid ise, haftabaşından beri Londra’nın en işlek alışveriş caddesi Oxford Circus, Parlemento kavşağı ve Waterloo köprüsü başta olmak üzere pek çok işlek caddeyi kapatan göstericilerin, yasaları ihlal etmek ve başkalarının hayatlarını aksatmaya haklarının olmadığını belirtti.

Javid, polisin yasaların gücünü kullanarak güçlü bir duruş sergilemelerini beklediği söyledi.

Haber: Melda Doğan

Kamera: Paolo Fumo