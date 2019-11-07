İngiltere'nin başkenti Londra'da Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersek'li oyuncu Sead Kolasinac, 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

Londra polisi, olay anına ilişkin yeni görüntüleri Twitter hesabından yayınladı.

Görüntülerde, motosikletli iki kişinin Özil'in aracına yaklaştığı, bunlardan birinin Kolasinac'a bıçak çektiği görülüyor.

Karar 8 Kasım'da açıklanacak

Kolasinac'ı bıçaklamakla tehdit eden kişilerin, Bosna Hersekli oyuncunun karşı koyup peşlerine düşmesi üzerine kaçması dikkati çekiyor. Bu arada Mesut Özil'in, aracının kapısını kapattığı görüntülere yansıyor.

Polis, bugünkü duruşmada saldırıyı soygun amaçlı yaptıklarını itiraf eden zanlılar Jordan Northover ile Ashley Smith'in fotoğraflarını da yayınladı.

Polisin sosyal medyadaki açıklamasında da güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlıların bıçak çekmekte tereddüt etmedikleri, ancak kendilerine karşı konulacağını ummadıkları ifade edilerek, "Bir mağdur, sağlam durdu ve şüphelileri defetti" denildi.

Suçlarını itiraf eden zanlılar hakkında, 8 Kasım Cuma günü karar verilmesi bekleniyor.

Güvenlik gerekçesiyle kadroya alınmamışlardı

Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkarılacağı belirtilmişti.

Olayın hemen ardından başka bir açıdan çekilen görüntüler basına yansımıştı.

Kaynak: AA