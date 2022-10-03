Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde görevli Ryabokon'un "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 5 gün içerisinde ülkeden ayrılmasının istendiği ifade edildi.

Açıklamada, Ryabokon'un bir diplomat olarak makamıyla bağdaşmayan eylem ve faaliyetlerinin, iç işlerine müdahale olarak değerlendirildiği ve bunun da diplomatik ilişkilere yönelik Viyana Sözleşmesi'nin ihlali olduğu belirtildi.

Bu arada Litvanya hükümeti, Rusya'nın, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhakını güçlü bir şekilde protesto edildiğini Rus yetkililere bildirdi.

Maslahatgüzar Ryabokon, Litvanya'nın, Rusya'nın Vilnius Büyükelçisi Alexei Isakov'u sınır dışı ettiği nisandan bu yana ülkede görev yapıyordu.

Litvanya, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'da sivilleri öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından Moskova Büyükelçisi Eitvydas Bayarunas'ı geri çekmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından birçok ülke, topraklarındaki Rus diplomatları Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettikleri gerekçesiyle sınır dışı etmişti. Sınır dışı gerekçesi olarak ülkelerin çoğunluğu güvenlik veya casusluk suçlamalarını ileri sürerken bazı ülkeler ise Ukrayna ile dayanışma göstermek için Rus diplomatları ülkelerinde "istenmeyen kişi" ilan etmişti.