Landsbergis, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Finlandiya bayrağının da Brüksel'de dalgalanmasından çok mutlu olacaklarını belirten Landsbergis, İsveç'in de katılmasıyla 32 NATO üyesi ülke olmayı umduklarını ifade etti.

Landsbergis, basın mensuplarının Ukrayna'nın NATO'ya katılımını sorması üzerine ise "Bu çok zor bir konu ama başvuru mektubu masada. O mektubun ve başvurunun orada olduğu gerçeğini inkar edemeyiz. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştırmak için bir yol bulacağız. Doğru zaman geldiğinde üye olacaklar." diye konuştu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mükemmel bir gelişme olduğunu belirten Landsbergis, "Finlandiya, çok ciddi bir askeri güce sahip ve askeri eğitimler konusunda da çok tecrübeli bir ülke." ifadelerini kullandı.

Landsbergis, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme planına ilişkin sorulan soruya, "Belarus'ta gördüğümüz şey inanılmaz derecede önemli. Belarus'un egemenliğini kaybetmekte olduğunu kesinlikle kabul etmeliyiz ve kesinlikle çok hızlı bir şekilde NATO'dan gerçekten çok ciddi adımlar gerektiren bir durum söz konusu." yanıtını verdi.